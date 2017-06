Rotlicht: Postmoderne

Die Postmoderne kann sich selbst nicht auf den Begriff bringen. Und auch von außen tut man sich schwer, die sich hinter diesem Label verbergenden, einander widerstreitenden und widerstrebenden ästhetischen-, philosophischen-, politischen- und Marktforschungstrends auf ein einheitsstiftendes Prinzip zurückzuführen. Allerdings ist als Arbeitsdefinition brauchbar, was der Philosoph Charles Taylor in seiner Kritik an den Schriften des postmodernen Säulenheiligen Michel Foucault feststellte: Das Problem sei nicht, dass Foucault in seinen zahlreichen Schriften nicht Richtiges und Wesentliches herausgefunden habe; genauso wenig, dass er sich dabei oft inkonsistent und widersprüchlich ausdrücke. Nein, es sei schlicht, dass Foucault und seine Epigonen diese Widersprüchlichkeit und Inkonsistenz als den besonders tiefsinnigen, eigentlich wesentlichen Teil des Werkes werteten.

Und in der Tat kann man das für die meisten postmodernen Denker und Künstler festhalten: Ihr...