»Regierung hat Vereinbarung mit uns gebrochen«

Zusammen mit anderen Guerilleras und Guerilleros befinden Sie sich derzeit in der Zone Agua Bonita in Caquetá, einem Departamento im Süden Kolumbiens. Was macht die Guerilla in diesen »Übergangszonen«, diesen ZVTN?

Wir befinden uns derzeit in einem Übergangsprozess, die FARC-EP wird von einer militärisch-politischen Organisation zu einer rein politischen. In diesem Sinne arbeiten wir hier bereits. Die Wiedereingliederung in die Gesellschaft umfasst verschiedene Bereiche, darunter Bildung, Kunst, Arbeit und Kultur.

In der Zone Agua Bonita befinden sich knapp 300 Guerilleros. Viele von uns waren früher Landarbeiter. Auch gibt es viele Afrokolumbianer unter uns, ebenso Angehörige der indigenen Minderheit. Frauen machen fast 40 Prozent unserer Leute aus.

Die Situation hier wirkt ruhig und kontrolliert. Wie schätzen Sie das Verhalten der Armee ein?

Die Rolle des Militärs im Prozess wurde in den Friedensverträgen von Havanna geregelt. Zwar hält sich die Armee weitg...