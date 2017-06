Jetzt sind wir da

Jena. Selber schuld. Sie mussten ja unbedingt aufsteigen. Schlappe drei Wochen Sommerurlaub haben die Kicker des FC Carl Zeiss Jena nach ihrer Rückkehr in die Drittklassigkeit, die sie am vergangenen Donnerstag sicherten. Eine 0:1-Heimniederlage in der Relegation gegen den Regionalliga-West-Vertreter Viktoria Köln reichte dank der Auswärtstorregel. Das Hinspiel im Rheinland hatte man mit 3:2 gewonnen. Ergo: Schon am 22. Juni müssen Jenas Spieler wieder ran, Kondition bolzen für die dritte Liga.

Ein arges Gezitter hatte der FCC noch einmal im legendären Ernst-Abbé-Sportfeld zu überstehen – und das, obwohl er im ersten Vergleich in Köln schon scheinbar uneinholbar mit 3:0 geführt hatte. Die Viktoria sucht...