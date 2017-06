Schwarzkappler, Schmäh und kleyne Schlampen

Wien ist charmant, inspirierend, kultur- und geschichtsgesättigt, kaffeehauslässig, psychoanalytisch tiefgängig, hat k.-u.-k.-monarchistischen Groove, ist architektonisch umwerfend, und weil in Wien der Balkan oder sogar die Mongolei beginnt, ist Wien alles, was Berlin immer so verbissen gern gewesen wäre oder wäre, aber niemals war, ist oder sein wird. In Wien kann man nur an und von Wien so high werden, dass man, mit Kinky Friedman gesprochen, eine Trittleiter braucht, um sich am Arsch zu kratzen.

Wie jede, jeder und alles hat Wien auch eine andere Seite, die »Schmäh« genannt wird, was überhaupt nicht schick ist, sondern übelwollend und so intrigant hinter- beziehungsweise hinternhältig, dass man adäquat grob hinterfotzig dazu sagen darf.

Der 25jährige mir bluts- und seelenverwandte junge Mann, mit dem ich unterwegs war, und ich verließen Wien mit dem Zug Richtung Allgäu; am Bahnhof Wien-Me...