Feuergeister und Schamanen

Der harte Winter hat in Sacha, Russlands größter Republik, deren Territorium dem Achtfachen der Fläche von Deutschland entspricht, dem kurzen Sommer nachgegeben. Schwarzmilane kreisen am Himmel über Jakutien, wie Sacha auch genannt wird. Es ist Juli, sehr warm, die Mücken wüten, und die Leute feiern den Sommer als Beginn eines neuen Jahres. Er steht für das Auffüllen der Vorräte und für die hellen Tage des Lebens. Gesang und Trommelmusik schweben in der Luft. Immer wieder begegnen einem Menschen in Nationaltracht und Berittene. Hier in Us Chatyn begehen sie heute den wichtigsten Festtag der Sacha – Ysyach. Die dazu gehörigen Zeremonien und Riten sind der Sonne, der Erde, dem Himmel, der Fruchtbarkeit und den Gottheiten gewidmet. Ysyach gilt als das Symbol der Sacha-Kultur. Es repräsentiert den geistigen Reichtum dieses Volkes und seine ethnische Identität. Wiederbelebt dient es als ein Bote zur Weitergabe der Nationalkultur. Seit 2014 ist auch der traditi...