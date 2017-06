Faschismus als »Schutz« vor Terror

Das Verschwinden der sozialistischen Staaten aus Europa, vor allem die Liquidierung der sozialistischen DDR, veränderte das Klassenkräfteverhältnis in der alten BRD und in »Neufünfland« von Grund auf. (...)

Die Umorientierung der herrschenden Klasse von der Schaufensterpolitik der »sozialen Marktwirtschaft« auf den irreführend »neoliberal« genannten Kurs des rigorosen Sozial- und Demokratieabbaus hatte auf das Parteiensystem die Wirkung, dass alle »staatstragenden« Parteien – SPD, Grüne, FDP, CDU und CSU – auf diesen Kurs verpflichtet wurden, was dazu führte, dass SPD und Grüne nach rechts rückten und in ihrer Politik von den Rechtsparteien FDP, CDU/CSU kaum noch zu unterscheiden sind. Die sozialdemokratisierte PDS, durch ihren Eintritt in Landesregierungen inzwischen selbst auch zu einer staatstragenden Partei geworden, hat folgerichtig inzwischen den von der SPD geräumten Platz auf dem linken Flügel der »staatstragenden« Parteien eingenommen. (…)

Wie wirk...