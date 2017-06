»Das ist die Realität«

Für den »Karneval der Kulturen« in Berlin jetzt zu Pfingsten werden »über 100 Bands und DJs mit den besten Global Beats« versprochen, Können Sie sich etwas darunter vorstellen?

Ich kann mir insofern etwas darunter vorstellen, dass ich das Event schon mal besucht habe. Darüber hinaus bezieht sich der Karneval der Kulturen ja auf verschiedene Veranstaltungsformate: Afrika-Festivals, die es in ganz Deutschland gibt; Straßenparaden, wie die Love Parade eine war; und am meisten auf die politisierte Open-Air-Party von Einwanderern in London, den Notting Hill Carnival. Dabei werden vor dem Hintergrund einer unter freiem Himmel praktizierten Sound-System-Kultur unterschiedliche musikalische Stilrichtungen präsentiert. Aber es ist ebenso ein multikultureller Markt der Möglichkeiten, mit Ethno-Food und Handarbeit, aber auch massenhaftem Konsum von eventuell exotischen Alkoholika.

Sie haben zusammen mit Claus Leggewie ein Handbuch über »Global Pop« veröffentlicht. War...