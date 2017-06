Das mit dem gelben Schal

Dostojewski, »Ein schwaches Herz«, eine ganz harmlose kleine Erzählung: die Schreibarbeit, die Liebe und das liebe Geld, der Putz und die Party (Silvester). Vor allem aber ist es ein Text über eine drohende Deadline. Die ist so bedrohlich, die Deadline, da geht sogar der Verstand flöten. Vom sogenannten Lebensglück mal ganz zu schweigen.

Eine höchst dringende und furchtbar wichtige Schreibarbeit ist zu erledigen, und die Erledigung der Arbeit ist naturgemäß immer unaufholbar im Rückstand, insbesondere, wenn so was wie ein Intimleben mit ins Spiel kommt: »Ich bin immer … zu ihr gelaufen … in Ungewissheit … Ich konnte nicht schreiben. Ich konnte an die Arbeit nicht einmal denken«, beichtet der arme Kanzleischreiber mit dem angeschlagenen (weil frisch verlobten) Herzen.

Nabokov sah in der Eile, in der die Dostojewski-Texte zusammengeschustert wurden, bereits das Anzeichen der ganzen geschmacklosen Mittelmäßigkeit des Autors: »His writings were written under co...