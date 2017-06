Geschäftsmodell in Gefahr

Liest man die polnische Presse, so ist das Ende der Welt nahe. »Der Beginn des Zerfalls des gemeinsamen Marktes« überschrieb am Mittwoch die Tageszeitung Rzeczpospolita ihren Leitartikel. An anderer Stelle hieß es: »Polen aus dem EU-Markt hinausgedrängt.« Der Hintergrund sind angebliche Reformpläne der EU-Kommission für die sogenannte Mobilitätsinitiative. Das Paket aus mehreren ursprünglich 2009 verabschiedeten Verordnungen zum internationalen Lkw-Verkehr solle auf Druck der BRD und Frankreichs zu Lasten polnischer Spediteure verändert werden, klagte die Zeitung. Geschenkt, dass es auch hier wieder unrichtig heißt: zum Nachteil Polens, so als falle das Interesse aller Polen mit dem Profitstreben der Spediteure zusammen.

Worum geht es? Vor allem um Neuregelungen im Kleingedruckten, was die Beschäftigung von Lkw-Fahrern im Ausland angeht. Wie lange dürfen sie dort tätig sein, bevor ihnen der im jeweiligen Staat geltende Mindestlohn zusteht: unbegrenzt, neun...