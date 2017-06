Papiertiger des Tages: Schwarze Liste

Die »Groko« hat noch mal zugebissen. Den Konzernen geht es künftig an den Kragen. Wer nicht spurt im Land der »sozialen Marktwirtschaft«, kommt auf die »Schwarze Liste«. Das wurde am Donnerstag abend im Bundestag beschlossen. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hatte den Plan ausgeheckt, um »korrupten und betrügerischen Unternehmen« ans Leder zu gehen. Beim Bundeskartellamt sollen künftig solche Konzerne in den Charts geführt werden, die bei »gravierenden Rechtsverstößen« erwischt wurden. Übeltäter, die sich Verfehlungen wie der Bestechung, Geldwäsche, des Betrug...