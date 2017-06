Moral und Vertrauen

Gute Demokratie braucht Geld, da sind sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein Justizminister François Bayrou sicher. Der erste große Gesetzentwurf der neuen Regierung, den Bayrou am Donnerstag nachmittag in Paris der Öffentlichkeit präsentierte, soll das sicherstellen. Neben den Finanzen geht es um die »Moral« und um das »verlorene Vertrauen« des Volkes in die Politik, weshalb der umfangreiche Text den Titel »Gesetz für das Vertrauen in unser demokratisches Leben« trägt.

Macrons und Bayrous Idee: Die Parteien sollen nicht mehr von den Interessen bisweilen zwielichtiger Geldhäuser abhängig sein. Die finanzielle Basis für ihre Arbeit soll statt dessen in Zukunft mit Hilfe einer gänzlich neuen Institution gesichert werden, einer noch zu gründenden »Banque de la Démocratie«. Dort könne sich dann mit Darlehen eindecken, wer – mit entsprechenden Referenzen und Sicherheiten – eine neue Partei aufmachen, eine alte Partei funktionsfähig halten oder als ...