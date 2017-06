Keine Reise nach Jerusalem

Donald Trump hat den Umzug der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem verschoben. Diese Entscheidung war allgemein erwartet worden. Am Donnerstag unterzeichnete der US-Präsident einen sogenannten Waiver – eine Ausnahmeregelung, die ihn für das nächste halbe Jahr von der Verpflichtung befreit, die vom US-Kongress 1995 beschlossene Verlegung der Botschaft anzuordnen. Der damals in beiden Häusern des Parlaments mit deutlicher Mehrheit verabschiedete »Jerusalem Embassy Act« verlangte den Umzug bis zum 31. Mai 1999. Seither haben jedoch alle US-Präsidenten von einer Klausel des Gesetzes Gebrauch gemacht, die ihnen erlaubt, diese Maßnahme nicht umzusetzen, wenn das angeblich »zum Schutz der nationalen Sicherheitsinteressen der USA notwendig« ist. Die meisten Kongressbeschlüsse zur Außenpolitik enthalten eine solche Ausnahmeregel.

Trump hatte während des Wahlkampfs mehrfach versprochen, die US-Botschaft »in die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes, Jerusalem« zu ...