Als der Schah von Persien 1967 Westdeutschland und Westberlin besuchte, urteilte die linke Publizistin Ulrike Meinhof, wusste die studentische Linke noch wenig über den Iran – und wenig »über unser eigenes Land«. Der studentische Protest war niedergeknüppelt worden. Für Meinhof war damit klargeworden, »dass man offensichtlich keinen Polizeistaatschef empfangen kann, ohne mit dem Polizeistaat selbst zu sympathisieren«.

Tatsächlich hatte der Westberliner Polizeipräsident Erich Duensing seinen Untergebenen empfohlen, eine »Leberwursttaktik« gegen die Demonstranten anzuwenden: zumachen, quetschen, aufstechen, Panik erzeugen. Und dann gab es noch die »Jubelperser«, iranische Geheimdienstleute, die ungehindert auf die Demonstranten einschlugen, die gegen den Schah protestierten, als er sich am Vormittag des 2. Juni 1967 im Schöneberger Rathaus ins »Goldene Buch der Stadt« eintrug. Am Abend wiederholte sich diese Szenerie vor der Deutschen Oper, in die der Schah ...