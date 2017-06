Erfolg für Gefangene

Es war der längste Massenhungerstreik in der Geschichte der palästinensischen Befreiungsbewegung: 40 Tage lang verzichteten über 1.500 Gefangene in den israelischen Gefängnissen auf jede Nahrung, nahmen nur Salz und Wasser zu sich. Erst am vergangenen Sonntag verkündete Streikführer Marwan Barghuti das vorläufige Ende der Protestaktion. »Die Gefangenen haben eine Anzahl gerechter und humanitärer Erfolge erringen können«, erklärte der populäre Fatah-Aktivist in einem Statement, das er am Wochenende über palästinensische Gefangenenhilfswerke verbreiten ließ. Nach langen Verhandlungen mit der israelischen Gefängnisbehörde dürften die palästinensischen Häftlinge nun wieder zweimal im Monat Besuch von ihren Familien empfangen, nachdem Israel den zweiten Besuch vor fast einem Jahr gestrichen habe.

Der Israelische Gefängnisdienst (IPS), der für den Unterhalt der Haftanstalten zuständig ist, bestätigte die Vereinbarung, wie die palästinensische Nachrichtenagentur ...