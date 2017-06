Eine Plattform für Washington

Der Shangri-La Dialogue wird seit 2002 jährlich vom International Institute for Strategic Studies (IISS) organisiert. Der renommierte militärpolitische Think-Tank, der seinen Sitz im »Arundel House« in der Londoner Innenstadt hat, ist 1958 in der Hochphase des Kalten Kriegs gegründet worden. Er hat seinen Tätigkeitsradius nach dem Ende der Sowjetunion systematisch ausgeweitet, unterhält heute Zweigstellen in Washington, Singapur und Bahrain und führt militärpolitische Großveranstaltungen nicht nur zur Lage in Ost- und Südostasien (»Shangri-La Dialogue«), sondern auch zur Situation im Mittleren Osten (»Manama Dialogue«, »Bahrain Bay Forum«) und in den pazifisch ausgerichteten Ländern Lateinamerikas (»Cartagena Dialogue«) durch. Das sind die Großregionen, die für die transatlantische Weltpolitik aktuell entscheidende Bedeutung besitzen – die reichen, strategisch wichtigen Rohstoffgebiete in Mittelost, die US-orientierten Länder der lateinamerikanischen Pazi...