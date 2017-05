Kenia modernisiert Infrastruktur

Mehr als hundert Jahre nach dem Bau einer Eisenbahn in Kenia hat das ostafrikanische Land nun eine neue Trasse eingeweiht. Der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta eröffnete am Mittwoch den fertiggestellten Streckenabschnitt, der die Hafenstadt Mombasa am Indischen Ozean mit der Hauptstadt Nairobi verbindet.

Die Modernisierung der Infrastruktur gilt als Schlüsselaufgabe für die wirtschaftliche Entwicklung in den meisten afrikanischen Staaten. Da ist es nicht verwunderlich, wenn sich Regierung und Bürger über derartige Fortschritte in ihrer Freude einig sind. »Heute ist ein historischer Tag«, schrieb Kenyatta auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. »Wir sind eine Nation, die stolz ist auf unsere Leistung.« Mit dem Infrastrukturprojekt will Kenia Transportkosten für Güte...