Geschwätz von gestern

Vor dem Steuer-Untersuchungsausschuss gebärdete sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Dienstag wie der Boss der Finanzmafia. »Ich bin für Steuerwettbewerb, aber er muss fair sein, und er war nicht immer fair«, sagte er im EU-Parlament in Brüssel. Dort sollte er zu den Vorwürfen Stellung beziehen, ob er in der Zeit als Finanzminister und später als Regierungschef Luxemburgs zwischen 1995 und 2013 systematisch Steuertricks für Großkonzerne erarbeiten ließ. Er habe damals »mit einigen anderen diese Dimension (…) des fairen Wettbewerbs vernachlässigt«, gab er zu Protokoll.

Ende 2014 hatte ein internationales Recherchenetzwerk über Hunderte Fälle berichtet, in denen multinationale Konzerne wie Amazon, Starbucks und Fiat in Luxemburg auf Kosten anderer EU-Länder Steuerzahlungen vermieden. Der Parlamentsausschuss untersucht seit dem vergangenen Jahr die Enthüllungen um diese sogenannt...