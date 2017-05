Arbeiter zweiter Klasse

Seit Monaten schnellen die Zahlen der Hartz-IV-Bezieher wieder in die Höhe. Teilzeit, prekäre Jobs, inklusive Leiharbeit, erleben einen Boom. Das hinderte den Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele (SPD), am Mittwoch nicht daran, »gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen« mit »kräftig wachsender Beschäftigung« zu bejubeln. Auf der Pressekonferenz in Nürnberg freute er sich: »Die Nachfrage von Arbeitskräften befindet sich weiterhin auf sehr hohem Niveau.«

Auf knapp unter 2,5 Millionen sei die Zahl der Arbeitslosen im Mai gesunken, propagierte die BA. Die offizielle bundesweite Arbeitslosenquote liege damit bei nur noch 5,6 Prozent, nach internationaler Berechnungsmethode bei gerade noch 4,2 Prozent. Knapp 700.000 Menschen, und damit 53.000 weniger als vor einem Jahr, hätten im Mai Arbeitslosengeld I bezogen, heißt es weiter in der Jubelmeldung. Einer Beschäftigung seien fast 44 Millionen Menschen nachgegangen, knapp 32 Millionen davon...