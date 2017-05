»Neonazis wird fast der rote Teppich ausgerollt«

An diesem Samstag will die Partei »Die Rechte« im Karlsruher Stadtteil Durlach aufmarschieren. Dann versammeln sich die Neonazis unter dem Motto »Tag der deutschen Zukunft« in Ihrer Stadt. Warum haben sie sich gerade für Karlsruhe entschieden?

Leider kommt es schon seit vielen Jahren immer wieder zu solchen Aufmärschen in Karlsruhe. Im Mai 2013 hatte sich die Stadt sehr offensiv hinter die Demonstration des Bündnisses gegen die Neonazis gestellt und die zentrale Protestkundgebung selbst organisiert. Dafür gab es vom zuständigen Gericht einen Rüffel, weil man die Demonstrationsfreiheit der Neonazis behindert habe. Seitdem agieren Stadt und Oberbürgermeister übervorsichtig. Die rechte Szene kann seit rund zwei Jahren ungehindert »Stadtspaziergänge« in Karlsruhe organisieren und hat dies über einen langen Zeitraum sogar 14tägig gemacht. Die Polizei schützt diese Rechtspopulisten und Neonazis. Gegendemonstranten ist – zwar nicht immer, aber doch sehr oft – von...