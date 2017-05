Erzählungen über Erinnerung

Am 21. Mai gastierte Friedrich Engels, in Stein gehauen und auf einem Sattelschlepper montiert, neben der Volksbühne in Berlin. Er war auf dem Weg nach Manchester, wo der reale Engels im 19. Jahrhundert als Textilfabrikant gewirkt hatte. Der in Berlin lebende britische Videokünstler Phil Collins, Jahrgang 1970, hat die Skulptur in einem Hinterhof in der Ukraine gefunden und transportiert sie über mehrere Stationen, darunter Berlin und Wuppertal, durch Europa bis nach Manchester, wo sie Mitte Juli im Rahmen des Manchester International Festival dauerhaft aufgestellt werden soll.

Das ist ein sympathisches Projekt, weil hier ein Klassiker des Kommunismus im Wortsinn aufgefahren wird und interessante Kontexte und Bilder produziert. Engels steht symbolisch für die Notwendigkeit, den weltweit herrschenden Kapitalismus in Frage zu stellen und gleichzeitig auch die realsozialistischen Anstrengungen der Vergangenheit zu reflektieren. So ist es von Collins auch beab...