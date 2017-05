Unrühmlicher Abgang

Die liberale polnische Opposi­tions­bewegung KOD (Komitee zur Verteidigung der Demokratie) hat am Wochenende auf ihrem Delegiertentreffen in Torun einen Führungswechsel beschlossen. Neuer Vorsitzender ist der Journalist und frühere Aktivist der antisozialistischen Opposition in der Volksrepublik Polen, Krzysztof Lozinski. Für ihn stimmten 130 der 165 anwesenden Delegierten. Zuvor hatte der bisherige Vorsitzende Mateusz Kijowski überraschend seine Bewerbung zurückgezogen. Formal tat er das, weil ein von ihm eingebrachter Antrag, den Finanzbericht über das Jahr 2016 wegen angeblicher Unvollständigkeit nicht zu verabschieden, unter den Delegierten keine Mehrheit gefunden hatte. Mit nur 38 Ja-Stimmen zeigte sich, dass der »harte Kern« der Kijowski-Anhänger weit von einer Mehrheit entfernt und deshalb dessen Wiederwahl ohnehin nicht zu erwarten war. Kijowskis Schachzug mit dem Finanzbericht war Taktik, schließlich hatte er ebendiesen Bericht zuvor als Vorsitze...