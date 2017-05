Die Wiese, der Sack und Zack

Was auch immer Sören Eismann getan haben mag, ob Trashtalk oder körperliches Gepiesacke, seinen FC Carl Zeiss Jena brachte er der Verheißung Dritte Liga damit ein gutes Stück näher. Denn in der Nachspielzeit des Relegationshinspiels bei Viktoria Köln, das die Jenaer mit 3:2 gewannen, platzte Kölns Kapitän, Torjäger und Exprofi Mike Wunderlich derart der Kragen, dass der Eismann beleidigte und prompt vom Platz flog. Wunderlich, mit 30 Buden immerhin Torschützenkönig der Regionalliga West, fehlt der Viktoria damit im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Jena.

Genauer besehen, verpassten die Thüringer eine noch bessere Ausgangsposition. Nach einer guten Stunde hatten sie schon deutlich mit 3:0 geführt, bevor sich der Sack, der bekanntlich zugemacht gehört, wieder öffnete. Zwar gehörte den Kölnern vor gut 6.000 Zuschauern die Anfangsphase, doch ...