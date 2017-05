»Öffnung am Sonntag nützt Konzernen«

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am vergangenen Mittwoch eine Verordnung der Stadt Augsburg, mit der zwei zusätzliche Sonntag zum Verkauf geöffnet werden sollten, für rechtswidrig erklärt. Worum genau ging es vor Gericht?

Die Stadt Augsburg erließ im vergangenen Dezember eine Verordnung, mit der sie zwei verkaufsoffene Sonntag bestimmte – und das gleich für die kommenden fünf Jahre. Dabei ging es einmal um einen Sonntag im Mai, an dem der Europatag stattfindet, dann um den Michaelistag im September, an denen das mechanische Figurenspiel Turamichele in Gang gesetzt wird. An beiden Sonntagen sollten Läden in einem Großteil des Stadtgebiets aufsperren können. Doch das Gericht hat nun geurteilt, dass beide Anlässe – Europatag und Turamichele-Fest – nicht prägend sind für das Gebiet, das man für den Verkauf öffnen wollte. Entsprechend sind die Sonntagsöffnungen rechtswidrig.

»Prägend« bedeutet in dem Fall, dass die Zahl der Besucher der Veranstaltung gr...