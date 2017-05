Kürzen und ausdifferenzieren

Eskalation oder schnelle Einigung? Am morgigen Mittwoch könnte sich entscheiden, wie es in der laufenden Tarifauseinandersetzung für die 3,4 Millionen Beschäftigten des Einzelhandels weitergeht. Denn dann treffen sich Vertreter der Gewerkschaft ver.di und des Unternehmerverbands zum dritten Mal in Korntal-Münchingen bei Stuttgart. Sie verhandeln den Flächentarif für Baden-Württemberg, der in der Branche oftmals eine Leitfunktion für andere Regionen übernimmt. Die entscheidende Frage wird sein, ob die Unternehmen eine Erhöhung ihres bislang äußerst mickrigen Lohnangebots weiterhin daran knüpfen, dass ein neues Eingruppierungssystem zustande kommt.

In der zweiten Verhandlungsrunde Anfang Mai hatte der baden-württembergische Einzelhandelsverband ein Angebot vorgelegt, das ver.di-Verhandlungsführer Bernhard Franke als »Miss­achtung« der Leistung der Beschäftigten bezeichnete. Es sieht eine Kürzung der Reallöhne vor, da die offerierte Erhöhung von 1,5 Prozent z...