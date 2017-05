»Gefährder« auch beim LKA Berlin?

Deutschland steht nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) aktuell weit oben auf der Zielliste der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS). »Europa ist Ziel des IS-Terrorismus«, sagte der Präsident des Inlandsgeheimdienstes, Hans-Georg Maaßen, laut Nachrichtenagentur Reuters am Montag in Berlin. »Dabei ist Deutschland nach unserer Einschätzung vom IS höher priorisiert worden.«

Ebenfalls am Montag wurde erneut die Frage aufgeworfen, welche Rolle Sicherheitskreise im Fall des mutmaßlich von Anis Amri verübten Lastwagenanschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Dezember gespielt hatten. Wegen des Verdacht...