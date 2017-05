Der Klimawandel wird von sehr vielen Menschen, besonders auch Politikern, noch immer geleugnet. Wie macht sich der Klimawandel in Österreich bereits bemerkbar und was wird sich in den kommenden Jahrzehnten vermutlich ändern?

Das Offenkundige ist, und die Messungen zeigen, dass die Temperatur steigt, dass sich die Niederschlagsverhältnisse ändern; das ist aber noch nicht eindeutig dem Klimawandel zuzuordnen. Aber alle unsere Modelle zeigen, dass sich das spätestens Mitte diesen Jahrhunderts ganz klar herausstellen wird. Wir merken es schon an der Natur, die Pflanzen treiben früher aus, wir haben verstärkt Extremereignisse. Es gibt viele, viele Zeichen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen.

Merkt man das auch an der Länge der Jahreszeiten?

Der Frühling ist mehr oder weniger verschwunden, es geht vom Winter direkt in den Sommer. Man braucht oft gar keine Übergangskleidung mehr. Von der Winterjacke zum Sommerkleid.

