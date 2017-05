In der Garage

Einmal im Jahr zelebriert die deutsche Heavy-Metal-Band Nitrogods im Musikzentrum zu Hannover ihr Nitrofest, eine Mischung aus Klassentreffen, Talentschuppen und In-door-Festival. Dieses Mal dürfen sich die beiden jungen, aber alles andere als grünen Rocker Grey Moray und Ducs einer ganz ansehnlichen Öffentlichkeit präsentieren. Bei 350 zahlenden, trinkenden und Merchandising abgreifenden Gästen lohnt sich der Aufwand, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Mehr ist bekanntlich mehr. Mit Motorjesus als Co-Headliner hätte man im vergangenen Jahr von Rechts wegen anbauen müssen, mit der etwas härteren Americana-Truppe The New Roses als zweitem Zugpferd ist es heuer einfach nur rappelvoll. Die nächste Hannoveraner Rabatzmesse dürfte also gesichert sein. Die beiden Opener haben großen Spaß, The New Roses allerdings schon mal ein interessierteres Publikum erlebt. Die Halle leert sich etwas, weil Nitrogods gerade ein Heimspiel hatten und weil man nach einer sechzi...