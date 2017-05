Kauz am Stock

»Wir haben das falsche Schwein geschlachtet«, sagt der alte Winston Churchill nach dem gewonnenen Krieg. Das Schwein Hitler war ihm nicht fett genug. Stalin hätte sich der bullige Sozialistenhasser viel lieber vorgenommen. In Jonathan Teplitzkys Biopic geht es weniger kraftmeierisch zu. Churchill, geplagt von Erinnerungen an das militärisch-menschliche Desaster von Gallipoli im Ersten Weltkrieg, zögert. Damals hatte er als Marine­minister Zehntausende junge Briten in den Tod geschickt, jetzt, 1944, will er nicht ein zweites Mal für eine epochale Niederlage verantwortlich sein. Er wettert gegen eine Invasion Frankreichs. Will anderen das Schlachterhandwerk überlassen. Allein: Auf den zaudernden Staatsmann hört keiner. Im Krieg treffen Generäle die Entscheidungen, in diesem sind es Eisenhower und Montgomery. Für sie ist der bucklige, kahle Kauz, der vom militärischen Handwerk keine Ahnung hat, ein Klotz am Bein.

