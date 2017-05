Alle Menschen werden Brüder …

Als ich den dritten Teil von James Gordon Farrells (1935–1979) Empire-Trilogie, die den Bogen über ein Jahrhundert des Niedergangs des British Empire spannt, zur Hand nahm, weilte ich gerade in Bukarest. Und wie man oftmals durch großartige Werke der Literatur nicht nur die Vergangenheit in einem neuen Licht betrachtet, sondern diese auch die Kraft besitzen, in die Gegenwart auszustrahlen, erging es mir so, dass ich dessen Beschreibungen mehr und mehr auf meinen gegenwärtigen Ort übertrug. Dies gelang mir leicht, liegt doch Farrells große Stärke darin, die genuinen Schauplätze des Niedergangs des Empires von Indien über Irland bis nach Singapur zu beschreiben, ohne sich jedoch mit den historischen Fakten zufriedenzugeben. Immer beleuchtet er die menschlichen Charaktere dahinter. Wenn er einem seiner Akteure, dem vor den Japanern aus Indochina geflohenen Verwaltungsbeamten François Dupigny, das Adam-Smith-Zitat »Eigennutz ist der Quell allen Wohlstands« in...