Es ist überaus schwierig, über die Präsidentschaft von Donald Trump zu schreiben, die gegenwärtig vor unseren Augen zu zerbröseln scheint. Zum Teil liegt das an dem Tempo, in dem es ständig zu neuen Enthüllungen über Skandale kommt, die von neuen Skandalen wieder übertroffen werden. Die Äußerungen und Tweets des US-Präsidenten sind eine tägliche Kaskade des Wahnsinns. Das liegt natürlich auch an den neuen Medien, die uns 24 Stunden am Tag ohne Atempause mit ihren Informationen befeuern. Trump ist schier besessen von diesen »sozialen Medien«, und er besitzt das einmalige Talent, alle Erklärungsversuche seiner Regierungssprecher im nächsten Moment mit seinem Gezwitscher zu unterminieren.

Wir werden Zeugen der neuesten Form einer Reality Show – der »Trump-Show«. In der Hauptrolle Donald J. Trump, ein manischer Superstar, der sich noch nicht entschieden hat, ob er in einer Komödie oder einer Tragödie spielt. Es scheint jedoch eher so, dass bei dies...