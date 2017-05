Raus aus dem Schatten

Während sich die Bundesliga-Zukunft der Herrenmannschaft des VfL Wolfsburg gerade in der Relegation entscheidet, eilte das Frauenteam der »Wölfe« in den letzten Jahren von Erfolg zu Erfolg. Zweimal holte die Mannschaft von Trainer Ralf Kellermann bereits den Titel in der Champions League und sicherte sich in dieser Saison zum dritten Mal die Deutsche Meisterschaft.

Den DFB-Pokal kann der VfL an diesem Samstag abend sogar zum dritten Mal in Folge gewinnen. Im Finale treffen die Niedersächsinnen dabei erneut auf den SC Sand, womit es zu einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels kommt. Der VfL siegte damals mit 2:1.

Beim SC Sand handelt es sich derweil um einen Vertreter einer aussterbenden Gattung im deutschen Profi­frauenfußball. Nachdem dieser eine lange Zeit von den finanzkräftigen Größen des Herrenfußballs ignoriert worden war, stellten jene Klubs in der abgelaufenen Saison mehr als die Hälfte der Frauenbundesligisten. Mit Borussia Mönchengladbach und ...