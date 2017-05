Kopfloser Westen

Der Westen ist kopflos. Was die führenden Vertreter der »sieben wichtigsten Industriestaaten der Welt« (G 7) am Freitag beim Auftakt des Gipfeltreffens in Taormina auf Sizilien ablieferten, war ein Offenbarungseid: In Grundfragen ist die Schar uneins wie nie in den zurückliegenden Jahrzehnten. Und das liegt weniger (aber auch) am handelnden Personal als vielmehr an den zugespitzten Widersprüchen innerhalb der vermeintlichen Wertegemeinschaft.

Freihandel oder Protektionismus, pro oder kontra Klimaschutz, offene Gesellschaft oder Abschottung, so lauten ein paar Schlagworte, hinter denen schwerwiegende Interessensgegensätze verborgen werden. Und es sind Konflikte, in denen offenbar keine Kompromisse mehr gefunden werden, weil die Protagonisten sich in extremistische Positionen verrannt haben.

Was bieten die in Italien versammelten sieben Staatsführer und zwei Eurokraten nebst »Sherpa«-Gefolge den gut sieben Milliarden Erdenbewohnern ...