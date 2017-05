E-Mobiles aus Aachen

Der Entwickler des Elektrolieferwagens »Streetscooter«, der bislang vor allem von der Deutschen Post eingesetzt wird, plant ein Modell für Privatkunden. Das E-Stadtauto »e.GO Life« soll 2018 in Serie gehen. Pro Jahr könnten in einer neuen Produktionsanlage bis zu 10.000 Stück gefertigt werden, kündigte das Unternehmen e.GO Mobile an.

Dessen Vorstandschef, der Hochschullehrer Günther Schuh, hatte den Elektrotransporter in Kooperation mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen entwickel...