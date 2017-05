Machtübernahme vereitelt

Die befürchtete Machtübernahme beim bayerischen Autoindustriezulieferer Grammer AG durch die Investorenfamilie Hastor ist vorerst gescheitert. Auf der Hauptversammlung am Mittwoch in Amberg lehnte eine Mehrheit der Aktionäre die von den Hastors beantragte Absetzung des gesamten Vorstands und die Neu­besetzung des Aufsichtsrats ab. Der Anwalt des Großaktionärs, Franz Enderle, kündigte allerdings bereits Widerspruch gegen sämtliche Beschlüsse an.

Der Entscheidung war ein achtstündiger Schlagabtausch zwischen der Grammer-Führung und den Vertretern der bosnischen Anteilseigner vorausgegangen. Bereits zu Beginn musste das Aktio­närstreffen unterbrochen werden, weil Hastor-Anwalt Enderle eine Absetzung des Aufsichtsrats­chefs Klaus Probst als Versammlungsleiter beantragt hatte. Mit dem Antrag kam Enderle allerdings nicht durch. Im weiteren Verlauf wurde der Hastor-Anwalt mehrfach mit Buhrufen und Pfiffen unterbrochen. Enderle warf Grammer-Vorstandschef Hartmut M...