Hingesetzt und abgestraft

Bei der rechtlichen Bewertung von Legida-Demonstrationen und Protesten dagegen messen die Stadt Leipzig und die Landesdirektion Sachsen mit zweierlei Maß. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Leipziger Stadtrat hervor, die Ende vergangener Woche bekanntwurde. Die Versammlungsbehörde kam in zwei vergleichbaren Fällen zu extrem unterschiedlichen Einschätzungen. Was für die Rechten und Neonazis von Legida (»Leipzig gegen die Islamisierung des Abendlandes«) eine bloße Anekdote blieb, wurde für Gegendemonstranten eine insgesamt rund 50.000 Euro teure Angelegenheit.

Am 2. Mai 2016 hatten Antifaschisten gegen einen Legida-Aufmarsch protestiert. Im Zuge dessen kam es zu einer Sitzblockade, die in der Stadt nun weite Kreise zieht. Zum einen, weil von den Teilnehmern absurd hohe Bußgelder verlangt wurden. Zum anderen, weil am 9. Februar 2015 Legida-Anhänger trotz expliziten Verbots marschieren durften – ohne jede Konsequenz. Am 22. Mai 20...