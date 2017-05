»Übergangsregierung« in Algier

Drei Wochen nach der Parlamentswahl hat Algerien eine neue Regierung. Staatspräsident Abdelaziz Bouteflika hat am Donnerstag das neue Kabinett mit Abdelmadjid Tebboune an der Spitze ernannt. Die seit 1962 durchgehend regierende Nationale Befreiungsfront (FLN) und ihr langjähriger Koalitionspartner Rassemblement National Démocratique (RND) geben erwartungsgemäß den Ton im neuen Kabinett an. Zwei weitere regimenahe Parteien, die moderat islamistische TAJ und die Algerische Volksbewegung, schlossen sich der Koalition an, stellen aber jeweils nur einen Minister. Die FLN hatte auch den oppositionellen Islamisten der Bewegung für die Gesellschaft und den Frieden (MSP) überraschend eine Betei...