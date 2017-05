Voy! (Ich komme)

Allerorten wird kolportiert, die nationale Fußballsaison ende am Samstag abend im Berliner Olympiastadion mit dem DFB-Pokalfinale zwischen Frankfurt und Dortmund (das Finale der Frauen zwischen dem SC Sand und dem VfL Wolfsburg wird zuvor in Köln ausgetragen, Anpfiff: 16.15 Uhr). Anschließend beginne die Sommerpause, heißt es, aber das darf hier energisch dementiert werden. Denn nach der DFL (Deutsche Fußball-Liga) ist vor der DBFL (Deutsche Blindenfußball-Bundesliga), und sogar eine Fußball-EM ist im Sommer in Berlin noch zu erleben. Medial sorgt das allerdings für erstaunlich wenig Aufregung. Und so bleibt der Blindenfußball eine Randerscheinung und muss noch »Danke« sagen, dass er sich am Samstag im Umfeld des angeblich so spektakulären DFB-Pokalfinals präsentieren werden darf. Auf dem Olympischen Platz vor dem Olympiastadion wird dann die zehnte Bundesligasaison eröffnet.

Es ist der erste von vier Spieltagen, an denen acht Teams um den Titel kämpfen, d...