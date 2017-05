Solidarität mit Mesale Tolu

Die Botschaften auf den Transparenten waren klar: »Journalismus ist kein Verbrechen« und »Schulter an Schulter gegen die Faschisten« hieß es auf den Spruchbändern, die Demonstranten am Mittwoch abend an der Hauptwache in Frankfurt am Main trugen. Veranstalter der Kundgebung war der Solidaritätskreis »Freiheit für Mesale Tolu«. Die in Deutschland geborene linke Journalistin war bereits am 30. April in Istanbul in ihrer Wohnung festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft (siehe jW vom 12.5.). Tolu, die seit 2014 in Istanbul lebt, hatte zuletzt ehrenamtlich als Korrespondentin und Übersetzerin für die sozialistische Nachrichtenagentur ETHA gearbeitet. Zuvor war die 33jährige für die Radiostation Özgür Radyo tätig gewesen, die am 4. September 2016 aufgrund eines Dekrets von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geschlossen worden war.

Protestkundgebungen gegen ihre Inhaftierung gab es am Mittwoch nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Köln, Nürn...