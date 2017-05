Who’s your daddy?

Einen wunderschönen guten Morgen! Juan Román Riquelme, der beste Fußballer, den ich je habe spielen sehen (auf die Frage: »Maradona oder Messi?« antworte ich ausnahmslos mit einem so gar nicht schelmigen: »Riquelme!«), bemerkte nach der demütigenden Heimniederlage der Boca Juniors gegen Erzrivale River Plate am vorletzten Wochenende, dass Boca nach einem Sieg gegen die Newell’s Old Boys aus Rosario an diesem Wochenende Meister werden würden.

Gesagt, getan. Meister ist Boca natürlich noch nicht. Doch die Kicker der »Xeneizes« kamen dem als höflichem Ersuchen verschleierten Befehl des größten lebenden Klubidols nach und gewannen das unansehnliche Duell mit den Gästen aus der Kulturhochburg Argentiniens mit 1:0. Für den Treffer hatte Goalgetter Darío Benedetto (15. Ligator) bereits in der ersten Halbzeit mit einem eher verzweifelten Weitschuss gesorgt. Nach dem Match hat Newell’s nun schon sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und ist nach der dritte...