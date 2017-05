»Es ist unfassbar«

Dass der Tabellenzweite gegen den Vorletzten 0:6 verliert, ist sogar für die Zweite Liga ungewöhnlich. Eintracht Braunschweig ließ sich am vorletzten Spieltag von Arminia Bielefeld fachgerecht zerlegen. Ausgerechnet von Bielefeld muss man sagen, denn die Anhänger dieses Vereins pflegen mit Braunschweigs Erzrivalen Hannover 96 eine kuschelaktive Fanfreundschaft. Bis zu diesem Zeitpunkt war Eintracht mit 96 punktgleich und hatte sogar ein besseres Torverhältnis – wenn auch nur um einen einzigen Zähler. Nun muss die Eintracht in die Relegation. Am Donnerstag findet das Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg statt, dessen Stadion gerade einmal 30 Kilometer entfernt ist.

Die Braunschweiger Fans sind auf alles vorbereitet. Zum Selbststudium sei hier präventiv an die fünf schmerzhaftesten Niederlagen der Vereinsgeschichte erinnert. Alles kann, nichts muss!

Platz 5: Schon 1904/05 spielte man ganz oben mit, um die Deutsche Meisterschaft. In der Vorrunde besiegte man immer...