Nachschlag: Medienzirkus um Trump

Der ARD-Polittalk hart aber fair verhandelte am Montag die Frage: »Wie gefährlich ist Trump für die Welt?« Der Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Eenboom blieb gelassen. Er vertraue in die »Rationalität der amerikanischen Generalität«, diese werde dem Präsidenten notfalls in den Arm fallen. Außerdem würden die US-G...