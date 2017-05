Beyer, Hildebrandt

Besondere Jubilare werden mitunter angemessen gewürdigt. Zum Gedenken an den 2006 verstorbenen Frank Beyer wird am Freitag eine Reihe im Berliner Kino Babylon eröffnet, in der so gut wie alle Kino- und Fernsehfilme des am 26. Mai 1932 Geborenen zu sehen sein werden. Noch vor Gründung der Filmhochschule in Babelsberg nahm Beyer ein Regiestudium in Prag auf. Ab 1957 arbeitete er beim DEFA-Spielfilmstudio als Regisseur. Nach dem Eklat um seinen Film »Spur der Steine« (1966) machte er zunächst als Theaterregisseur fern von Berlin weiter und später beim Fernsehen. Auch seine hier entstandenen großen Mehrteiler »Rottenknechte« (1971) und »Die sieben Affären der Doña Juanita« (1973) mit seiner damaligen Frau Renate Blume werden im Babylon gezeigt.

»Rottenknechte« erzählt von deutschen Ma...