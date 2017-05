Ford Galaxie in Flammen

Im Jahr 1979 verbreitete der Film »Alien« Angst und Schrecken, wobei kaum jemand ahnte, dass beinahe 30 Jahre später sowohl sein Schrecken als auch ein paar seiner Designideen noch immer sehr aktuell sein würden. 1979 erschien auch die Single »Nervous Breakdown« (eine EP mit vier Stücken) der kalifornischen Harcdcore-Punkgruppe Black Flag. Obwohl sofort klar erkannt wurde, dass dies zumindest Teil von etwas Großem war, so wollte doch sicherlich kaum jemand wahrhaben, dass aus diesem Stück Vinyl mit nettem herzzerreißenden Lärm drauf einmal ein kulturhistorisch äußerst wertvolles Artefakt und nebenbei eine Art Schunkelklassiker für die mittlere Ewigkeit werden sollte; etwas, das in nostalgischen Hollywoodfilmen von gutem Geschmack zeugen würde, so ähnlich wie der »Basin Street Blues« in der Version von Louis Armstrong and His Hot Five ein aufsehenerregendes Stück Musik war, bevor er Woody-Allen-Filmen untermalen durfte.

Schließlich war 1979 das Jahr, in de...