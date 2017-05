Versprechen schon gebrochen

Aufgrund des Anschlags in Manchester in der Nacht zu Dienstag haben alle Parteien Großbritanniens ihren Wahlkampf ausgesetzt. Premierministerin Theresa May machte sich am Dienstag auf den Weg in die nordwestenglische Großstadt, um den hiesigen Einsatzkräften zu danken. Für May und ihre Konservative Partei bedeutet der Anschlag eine Atempause. Denn der Druck auf die Torys, die geglaubt hatten, ohne größere Probleme einen Wahlsieg am 8. Juni einfahren zu können, ist in den vergangenen Tagen stark gewachsen.

Am Montag nachmittag hatte May die Rücknahme eines wesentlichen Punktes ihres Wahlprogramms verkündet. Dabei geht es um die im Volksmund mittlerweile so genannte »Demenzsteuer«. Die Immobilien älterer Menschen sollten dazu herangezogen werden, die Kosten für deren Pflege in Altersheimen zu begleichen. Diese Idee kam auch bei eher konservativ geprägten Wählern schlecht an. Im Internet beschwerten sich Tory-Aktivisten, dass sie beim Klinkenputzen für den Wa...