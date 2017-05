Kampf um Mossul

Der irakische Präsident Fuad Masum hat am Wochenende auf einem Wirtschaftstreffen in Jordanien die »baldige Befreiung« der nordirakischen Stadt Mossul angekündigt. Dort sei die Zerstörung »schrecklich«, internationale Investoren müssten nun beim Wiederaufbau helfen. Im Sommer 2014 war der »Islamische Staat«, der arabisch Daesch genannt wird, in Mossul einmarschiert und von Teilen der Bewohner begrüßt worden. Regierungstruppen hatten sich ebenso wie die kurdischen Peschmerga vor den anrückenden Milizen in Sicherheit gebracht und die Bevölkerung ihrem Schicksal überlassen. Damals lebten rund drei Millionen Menschen in der Stadt.

Was von Teilen der irakischen Opposition anfangs als »Volksaufstand« gegen die ungeliebte Regierung in Bagdad gefeiert worden war, stellte sich bald als islamistische Terrorherrschaft heraus. Wer konnte, verließ Mossul, die anderen versuchten, sich mit den neuen Herrschern zu arrangieren.

Ende 2016 startete die irakische Armee mit Unt...