»Schicksalstechnologie« der DDR

Anlässlich der Präsentation von Karl Nendels Autobiographie »Der General der Mikroelektronik« erschien am Montag abend nahezu die gesamte noch lebende Prominenz dieses hochspezialisierten DDR-Wirtschaftszweiges. 70 Gäste waren ins Café Sibylle an der Karl-Marx-Allee in Berlin gekommen, darunter viele Wirtschaftsfachleute und Vertreter aus der Politik. Auf dem Podium saßen unter anderem Jens Knobloch, ehemaliger Chefkonstrukteur des Ein-Megabit-Chips am Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden, und Werner Prischmann, einst stellvertretender Generaldirektor im Kombinat Mikroelektronik Erfurt.

Nendels Autobiographie beschreibt eines der aufregendsten Kapitel der DDR-Wirtschaft, über weite Strecken gestaltet wie ein Sachbuch und spannend zu lesen wie ein Krimi. Wohl kaum ein anderer kann darüber so authentisch berichten. Denn Nendel war im Auftrag der Regierung geistiger Inspirator und Macher in einer Person; nicht wegzudenken aus der Entwicklung der »Schicks...