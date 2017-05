»Sicherheitspolitik« macht’s möglich

Der »Grundrechte-Report« 2017, der am Dienstag veröffentlicht wurde, wird von acht bundesdeutschen Bürger- und Menschenrechtsorganisationen – darunter die Humanistische Union, der Bundesarbeitskreis Kritischer Juragruppen, die Internationale Liga für Menschenrechte, das Komitee für Grundrechte und Demokratie und Pro Asyl – herausgegeben. In diesem Jahr stellte Georg Restle, Journalist und Leiter des ARD-Magazins »Monitor«, den Bericht in Karlsruhe vor. Angesichts »der negativen Bilanz des Reports« appellierte Restle, die »Werteordnung unserer Verfassung« nicht aus dem Blick zu verlieren. »In einer Zeit, in der Sicherheit über allem steht, gerät die Freiheit in Gefahr. Wie selten zuvor in der Geschichte des Grundgesetzes stehen Grundrechte in diesem Land unter Druck«, monierte der Journalist. Der Report liefere »eine erschreckende Chronik der Einschränkung von Bürger- und Menschenrechten und zeigt: Der Kampf um die Grundrechte muss in diesem Land neu aufge...