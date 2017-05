»Abmahnungen zielen auf Einschüchterung«

Seit November 2015 haben Sie von Siemens sechs Abmahnungen erhalten. Zwei davon wurden vom Berliner Arbeitsgericht Anfang des Monats für unzulässig erklärt. Worum ging es?

Damals wollte die Geschäftsleitung ein neues Schichtsystem einführen und Samstag und Sonntag zu Werktagen erklären. Eine Gruppe von Kollegen aus meiner Abteilung sprach mich deshalb an und wollte wissen, welche Schichtmodelle geplant seien und was ich davon halte. Ich habe dann in Pausen die Kollegen darüber informiert, was geplant war und ihnen gesagt, dass ich mich dafür einsetze, dass es nicht dazu kommt. Siemens behauptete, ich hätte dabei Geschäftsgeheimnisse verraten. Außerdem wurde mir vorgeworfen, es wäre Siemens durch ein Informationsgespräch mit Kollegen ein Schaden entstanden, weil dieses Gespräch ein wenig länger dauerte als die Pause. Siemens konnte aber keinen Schaden beweisen. Deshalb entschied das Gericht, dass die ersten beiden Abmahnungen aus meiner Personalakte entfer...