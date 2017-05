Trump kürzt bei Sozialprogrammen

Während US-Präsident Donald Trump zur Zeit seine erste Auslandsreise absolviert, berichten Medien in den Vereinigten Staaten über die jüngsten Pläne seiner Regierung. Demnach soll die Versorgung armer Bürger mit kostenloser medizinischer Hilfe und Lebensmitteln eingeschränkt werden. In einem Haushaltsentwurf, den seine Regierung am heutigen Dienstag vorlegen werde, seien tiefe Einschnitte bei den entsprechenden Programmen vorgesehen, berichtete die Washington Post. Die Zeitung berief sich auf Menschen, die mit den Plänen vertraut sind, ohne Namen zu nennen.

Das Budget des Programms »Medicaid«, das Menschen mit geringem Ei...