Rotlicht: Kremlastrologie

Zu Sowjetzeiten gehörte es zu den Dienstpflichten westlicher Korrespondenten in Moskau, gelegentlich Vorstellungen des Bolschoi-Theaters zu besuchen. Und es half nichts, wenn man den »Schwanensee« nicht mochte oder schon zehnmal gesehen hatte. Denn der pflichtgemäße Blick des Reporters hatte nicht auf der Bühne oder den Ballerinen zu ruhen, sondern auf der Regierungsloge. Wer saß da, und vor allem: Wer saß da nicht? Der Brauch stammte aus der Stalinzeit, als man aus der An- oder Abwesenheit bestimmter Spitzenfunktionäre Schlüsse daraus zu ziehen suchte, wer etwa in der Zwischenzeit von Repressionen betroffen oder bedroht war. Einsichten gewann man später zudem aus der Reihenfolge, in der die Ansprachen zum Revolutionstag in der Prawda gedruckt wurden. Eine politische Führung, die nach außen eine Einheit demonstrierte, die nach innen nicht immer herrschte, zwang die berufsmäßig Neugierigen, ihre Erkenntnisse aus indirekten Indizien zu ziehen. Das Geschäft ...